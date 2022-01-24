Вслед за избранием нового президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса стало известно, что на заседании группы социалистов, демократов и зеленых народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юлия Лёвочкина стала вице-президентом группы социалистов ПАСЕ - членом Бюро группы.

Об этом сообщает сайт ОПЗЖ.

В руководящий орган группы социалистов ПАСЕ (SOC) Лёвочкина избрана как представитель от Украины. Также нардеп избрана вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел.

Группа социалистов является второй по величине депутатской группой в ПАСЕ и включает 129 депутатов - представителей большинства европейских стран - членов Совета Европы. С 2018 года группу возглавляет депутат Бундестага Федеративной Республики Германия Франк Швабе.

Январская сессия ПАСЕ проходит с 24 по 28 января.

О том, что новым главой ПАСЕ с высокой степенью вероятности станет Тини Кокс, Гончаренко предсказывал еще осенью.

В 2016 году Кокс поддерживал возвращение российской делегации в ПАСЕ, которая тогда была отстранена.