В Чили прошли выборы президента. Победу с 55,81% голосов одержал представляющий коалицию левых сил "Одобряю достоинство" Габриэль Борич, пишет ВВС.

За соперника Борича, республиканца Хосе Антонио Каста, отдали свои голоса 44,19% избирателей. Он уже признал поражение, заявив при этом, что победитель гонки "заслуживает нашего уважения".

35-летний Габриэль Борич станет самым молодым президентом в истории Чили. Он является бывшим лидером студенческих протестов. Он выступает за новую конституцию и проведение "прогрессивных реформ". Под ними он понимает увеличение роли государства в экономике, замену частной пенсионной системы на общественную, повышение налогов для бизнеса и увеличение государственных расходов на социальные услуги, такие как медицинское страхование.

Инаугурация Борича должна состояться 11 марта 2022 года. В этот же день заканчивается президентский срок действующего главы Чили 71-летнего Себастьяна Пиньеры, который не принимал участия в очередных выборах.

Ранее мы сообщали о том, что в Чили депутаты нижней палаты парламента поддержали процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньера после опубликования "досье Пандоры". Однако принимающий окончательное решение по этому вопросу Сенат не набрал достаточного количества голосов для импичмента президента.

Кроме того, "Страна" анализировала положение дел и кошелька действующего президента Чили, который является одним из богатейших чилийцев, официально долларовым миллиардером.