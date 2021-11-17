Во вторник сторонникам импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры не удалось набрать необходимое количестово голосов в верхней палате парламента для импичмента главы государства, которого заподозрили в коррупции на основании документов "досье Пандоры" (Pandora Papers).

Об этом стало известно из трансляции зала заседания в Сенате.

16 членов 43-местной палаты проголосовали против отставки президента, один - воздержался. Это значит, что сторонники импичмента Пиньеры не смогут набрать необходимые 29 голосов, даже при поддержке 19 сенаторов, которые отдали свой голос "за". Однако заседание продолжается.

К слову, если бы сторонникам импичмента удалось бы добиться отставки Пиньеры, то есть набрать необходимые две трети голосов, то действующий президент был бы отстранен от должности главы государства, и не смог бы вернуться к посту в течение пяти лет.

Президентский срок Себастьяна Пиньеры подходит к концу 11 марта 2022 года, а новые выборы главы государства состоятся 21 ноября, в них 71-летний Пиньера участие не принимает.

Ранее мы сообщали о том, что в Чили депутаты нижней палаты парламента поддержали процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньера после опубликования "досье Пандоры". Окончательное решение по этому вопросу сегодня принимает Сенат.

Кроме того, "Страна" анализировала положение дел и кошелька действующего президента Чили, который является одним из богатейших чилийцев, официально долларовым миллиардером.