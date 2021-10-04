Международный консорциум журналистов-расследователей 3 октября опубликовал "досье Пандоры" - материалы об офшорных активах политиков и звезд. В нем США названы крупнейшим мировым налоговым убежищем.

Досье выложено на сайте консорциума.

В документах говорится, что, в частности, в штатах Южная Дакота и Невада выявлены миллиарды долларов, принадлежащие обвиняемым в серьезных финансовых преступлениях.

Авторы "досье Пандоры" сообщают о десятках миллионов долларов, которые были перемещены из европейских и карибских офшоров в Южную Дакоту. В материалах консорциума говорится, что Южная Дакота, Невада и более десятка других штатов превратились в лидеров в сфере предоставления финансовой тайны, в то время как правоохранительные органы стран мира исследуют Багамы, Кайманы и другие традиционные офшорные убежища.

В основу "досье Пандоры" легли данные 14 фирм, оказывавших офшорные услуги по всему миру. Они создавали "левые" компании для клиентов, желавших спрятать свою финансовую деятельность.

"Досье Пандоры" вышло через пять лет после обнародования другого громкого расследования консорциума – панамских документов.

Ранее "Страна" приводила некоторые факты из нового досье о финансовых тайнах политиков, высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса.