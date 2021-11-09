В Чили депутаты нижней палаты парламента поддержали процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньера после опубликования "досье Пандоры". Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Сенат.

Об этом сообщает агенство "Reuters" во вторник, 9 ноября.

По данным агентства, за предъявление президенту Чили обвинения в коррупции проголосовали 78 депутатов, что составило необходимый минимум для поддержки импичмента. 67 парламентариев не поддержали эту инициативу. Дебаты в нижней палате по этому вопросу продолжались почти 22 часа.

Окончательное решение по импичменту Себастьяну Пиньере должен будет принять Сенат - верхняя палата парламента. Для положительного решения по этому вопросу нужно две трети голосов сенаторов - более 43 парламентариев должны поддержать эту инициативу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чили запустили процедуру импичмента президента страны после публикации "досье Пандоры". Оппозиционные парламентарии запустили процедуру импичмента президенту из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающей компании.

Также мы писали, что международный консорциум журналистов-расследователей 3 октября 2021 года опубликовал "досье Пандоры". Основываясь на самой масштабной в истории утечке файлов из офшоров, оно выявляет секретные сделки и скрытые активы более 330 политиков, высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса в более чем 90 странах, включая руководителей 35 стран.