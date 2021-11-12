Пока в Украине вокруг скандала с офшорами Зеленского полная тишь да гладь и следственные органы особо не торопятся расследовать это дело, в Чили попадание в Pandora Papers пошатнуло кресло под президентом Себастьяну Пиньере.

В середине октября законодатели запустили процедуру импичмента сразу после того, как генпрокурор объявил о начале расследования против президента по поводу коррупции и неуплате налогов, а также в сомнительной приватизации шахт (участие Пиньеры в ней и выяснилось из Pandora Papers).

Теперь импичмент поддержала нижняя палата местного парламента. 16 ноября будет голосовать сенат, а также инициируют судебное разбирательство.

Guardian называет маловероятным, что сенат одобрит импичмент - для этого необходимо две трети голосов (29 из 43 сенаторов), а у оппозиции имеется только 24.

Но уже само поднятие вопроса об импичменте (когда в Украине не собираются даже расследовать дело о Зе-офшорах) довольно показательно.

Узнавали, за что президенту Пиньере может грозить импичмент и какова вообще ситуация в Чили.

Продал долю в руднике другу через офшор

Пиньера – один из богатейших чилийцев, официальный долларовый миллиардер.

До похода в политику в конце нулевых ему и его семье принадлежали горнорудные и лесные активы, строительный бизнес, 27% долей в крупнейшей авиакомпании страны LAN Airlines, телеканал "Чили-визион" (Chilevisión) и даже 13 % футбольного клуба Коло-Коло.



После победы на президентских выборах и инаугурации на пост президента в 2010 году он решил продать все свои активы.

И в рамках этого решения в 2010 году семья Пиньеры продала долю в руднике Доминга близкому другу президента Карлосу Делано через офшор на Британских Виргинских островах.

"Мультимиллионер Пиньера и его семья являлись владельцами 33% акций горнорудного проекта "Доминга". Если добавить к этому долю его близкого партнера предпринимателя Карлоса Альберто Делано, друзья совместно владели 56% этого бизнеса", - рассказывает "Стране" живущий в Чили украинский журналист Олег Ясинский.

А затем Делано купил все акции шахты – включая долю Пиньеры (уже после того, как он стал президентом). Было заключено две сделки о купле-продаже: в Чили – на сумму 14 миллионов долларов, и на Британских Виргинских островах – на сумму в 138 миллионов долларов. Их должны были выплатить тремя траншами – 10 декабря 2010 г. – 106,8 миллионов долларов, и 18 января 2011 г. – 21 миллионов долларов.

Оставшаяся сумма должна была быть выплачена 31 декабря 2011 года, но при одном условии – если государство не объявит зону, где планировалось создание шахты, природным заповедником, как этого давно требовали чилийские экологи. Судьба проекта "Доминга" оказалась в руках правительства, которое отменило ранее запланированное создание природного заповедника. И третья квота была выплачена на счет президента Пиньеры. Хотя, согласно официальным декларациям, он якобы с 2009 года не занимался вопросами управления своими фирмами, и ничего не знал об инвестициях в проект "Доминга" до конца своего первого мандата в 2014 году.

То есть, грубо говоря, также как и в случае с Зеленским, президент использовал офшорные компании для уклонения от уплаты налогов.

Семь семей решают все

Палата депутатов проголосовала за импичмент, осталось голосование в Сенате, но там это решение может и не пройти.

"Сенаторы - это представители экономических элит, которых это правительство устраивает. Семь олигархических семей, которые решают все или почти все в экономике страны (вместе с их старшими "партнерами" из международных корпораций). Как и в Украине, почти все политические партии отражают интересы экономических групп", - объясняет Ясинский.

При этом не исключено обострение обстановки и народные волнения, ведь рейтинг Пиньеры, как и у Зеленского, за время президентства рухнул почти до 17%.

"Народ его ненавидит. Причём не только и не столько за коррупцию, сколько за репрессии против мирных демонстрантов во время массовых протестов последних двух лет. Убийства и пытки полицией демонстрантов. Специально стрельба по глазам пластиковыми пулями", - говорит Ясинский.

Зарплата в переводе с песо - 11 тысяч гривен, цены - европейские

Многие чилийцы еле сводят концы с концами.

"Минимальная зарплата в стране (ее получает больше половины наемных работников) в переводе с чилийских песо составляет около 11 тысяч гривен. При том что цены в Чили на уровне Европы - плюс отсутствие социальной защиты и дорогое образование и медицине (есть бесплатные варианты, но они ужасны по качеству). Аренда квартиры - 23 тыс. грн, дорогая коммуналка (2 тыс. грн за газ, 2,5 тыс. грн за электричество, 1 тыс. грн вода). Частная школа ребёнка (поскольку в бесплатных муниципальных, за редчайшими исключениями, качество образования на порядок ниже) из самых экономных, со всеми сопутствующими расходами - 13 тыс. грн в месяц. Университет (из хороших традиционных и не самых дорогих, бесплатного высшего образования нет) от 18 тыс. грн и выше. Частная медицинская страховка на человека в среднем 2,6 тыс. грн. Столько же стоит визит к врачу без страховки. Проезд в метро или автобусе - около 30 грн.Цены на медикаменты в разы выше, чем в Украине. Никаких госдотаций нет. Продукты питания: сыр - 300 грн за кило, говядина - 230 грн, курица - 70 грн за кило, картофель - 35 грн, помидоры - 40 грн, самый дешёвый хлеб - 40 грн", - рассказывает Олег Ясинский.

Главная проблема Чили, по его словам, состоит в огромном социальном неравенстве и отсутствии социальных лифтов.

"В результате глубоко лицемерной "демократической" модели, унаследованной от диктатуры Пиночета", - говорит Ясинский.