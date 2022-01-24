Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и обсудил вопросы стратегического партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 24 января.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что президенты двух стран провели обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Кроме того, президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.



"Лидеры двух стран подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях", - подытожили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что президент Венесуэлы Мадуро получил приглашение Путина посетить Россию.

Кроме того, в РФ заявили об усилении военного сотрудничества с Венесуэлой в случае обострения отношений с США.

Ранее "Страна" сообщала, что в России допустили размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.

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