Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков презентовал в Киеве свою всеукраинскую организацию "Команда Разумкова".

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Главой организации стала пресс-секретарь Разумкова — Ольга Туний.

Ольга Туний. Фото: facebook.com/olga.tuniy

Помимо членов межфракционного объединения, частью "Команды Разумкова" стали: эксперт Нацагентства по обеспечению качества высшего образования Марина Уткина, предприниматель Артем Хрыстин, альпинистка Ирина Галай, медицинский адвокат Радмила Гравцова, мэр Мукачево Андрей Балога (сын известного политика Виктора Балоги).

Напомним, 7 октября 2021 года Рада сняла Разумкова с должности председателя парламента. Такое решение поддержали 246 народных депутатов, "слуги народа" дали 211 голосов.

А спустя месяц после этого Разумков объявил о создании своего объединения в Раде под названием "Разумная политка". Он также предоставил список нардепов, которые должны были стать участниками межфракционного объединения.

Кроме того, мы также писали о том, что на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 26 ноября Дмитрий Разумков подтвердил, что примет участие в следующих выборах президента.