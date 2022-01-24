Почти две трети украинцев не поддерживают поход Владимира Зеленского на второй президентский срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, который был проведен в период 20-21 января 2022 года.

Согласно опросу, 30,3% украинцев с одобрением относятся ко второму президентскому сроку Зеленского, а 62,5% - не поддерживают намерение президента задержаться у власти на еще одну каденцию.

При этом уровень поддержки снизился на 3,4 % по сравнению с данными предыдущего опроса, проведенного 13-16 декабря 2021 года. А вот доля тех, кто не поддерживает второй президентский срок Зеленского, выросла на 3,7 %. В середине декабря их число составляло 58,8 %.

Опрос был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Ранее "Страна" писала о том, что всего 16% украинцев считают Зеленского сильным президентом.

Также мы сообщали, что Зеленский с огромным отрывом возглавил рейтинг разочарований года у украинцев.