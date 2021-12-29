Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд возглавляет рейтинг "Разочарование года".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой "Центра Разумкова".

В текущем году "политиком года" Зеленского назвали 17% украинцев (в прошлом году таких граждан было 14,8%).Тем не менее, 45% опрошенных считают Зеленского "разочарованием года" (в прошлом году считали 28% респондентов).

На втором и третьем месте в номинации "Политик года" оказались экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8,1%) и экс-президент Петр Порошенко (8%). В то же время, в категории "разочарование года" Порошенко упоминали гораздо чаще (8,5%), чем Разумкова (3%).

По мнению 15% опрошенных, политиком года вообще некого назвать. При этом еще почти 20% затруднились ответить на этот вопрос, а 5% - не захотели.

Еще 3% опрошенных разочаровали все политики, а 1,3% опрошенных сказали, что разочарованием года не могут кого-то назвать. Почти 15% затруднились с ответом, 4% – не захотели отвечать на этот открытый вопрос.

Исследование провели с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Ранее мы писали о том, что более 67% украинцев считают, что Владимиру Зеленскому не следует баллотироваться на второй срок.

Кроме того, всего 16% украинцев считают Зеленского сильным президентом. В то же время слабым его называют 40% жителей страны. Еще 43% полагают, что он не является ни сильным, ни слабым.