Более 67% украинцев считают, что Владимиру Зеленскому не следует баллотироваться на второй срок.

Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования "Центра Разумкова".

Так, 67,5% респондентов заявили, что Зеленский не должен идти на второй срок. При этом 17,6% – были противоположного мнения. Еще 14,8% не смогли ответить.

Помимо этого, 68,5% украинцев считают, что ситуация в стране движется в неправильном направлении и лишь 17% считают наоборот.

Еще в декабре 2019 года 44% считали, что страна движется в верном направлении, а 36% — что в неверном.

Кроме этого, 42,5% украинцев считают, что партия "Слуга народа", которая позиционирует себя как "партия новых людей", хуже "старых" партий. 33% респондентов считают, что она от них ничем не отличается и лишь 14% считают, что она осуществляет позитивные перемены.

Опрос проводили с 24 ноября по 1 декабря, в нем приняли участие 2005 респондентов. Заявленная предельная погрешность выборки — 2,3%.

Ранее мы писали о том, что всего 16% украинцев считают Владимира Зеленского сильным президентом. В то же время слабым его называют 40% жителей страны. Еще 43% полагают, что он не является ни сильным, ни слабым.

Еще один опрос показал, что половина украинцев считает, что в 2021 году у власти не было ни одного достижения.