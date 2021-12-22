Более половины украинцев заявили о том, что их ощущение уверенности в будущем ухудшилось, и только 14% ответили, что уверены в завтрашнем дне.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела социологическая группа "Рейтинг".

Большинство респондентов дали отрицательный ответ на вопрос о том, улучшилось ли их ощущение уверенности в будущем.

14% - положительно ответили;

53% - заявили о том, что их ощущение пошатнулось;

30% - считают, что все осталось неизменным.

По мнению большинства, политическая (53%) и экономическая ситуация (70%) в Украине за последний год ухудшилась.

Между тем, исследователи поинтересовались у жителей нашей страны, в какое состояние трансформировалось их семейное материальное положение за год.

40% - украинцев ответили, что кошелек в их семье не потерпел никаких изменений;

50% - респондентов заявили, что материальное положение в их доме ухудшилось;

9% - сказали, что улучшилось.

"Несмотря на скептические ответы, по сравнению с декабрем 2018 года, оценки политического и экономического положения несколько улучшились. Наиболее оптимистично оценивают изменения во всех этих областях жители столицы и молодые опрошенные", - написали социологи в результатах своего исследования.

Опрос проводился в течение 16-18 декабря 2021 года. Социологи опросили 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. Для опроса использовался метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по данным опроса "Социс", 63,8% украинцев не поддерживают выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок.

Также мы писали, что по информации социологов, украинцы уже больше года хуже относятся к России, чем россияне к Украине.

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