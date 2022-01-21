Владимир Зеленский 21 января подписал сразу четыре указа о введении санкций, утвержденных 30 декабря Советом национальной безопасности и обороны.

Тексты указов опубликованы на сайте президента.

Это указы под номерами 19/2022-22/2022. Они касаются применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В частности, указом №20/2022 вводятся санкции против основателя "Студии Артемия Лебедева" - известного российского дизайнера и блогера. СНБО заблокировал активы Лебедева и запретил выводить капиталы за пределы Украины.

Кроме Лебедева, под санкции также попали:

пятеро граждан Австрии, руководящих архитектурным бюро COOP, которое строило театр в Севастополе (Кригер Гаральд, Отт Александер, Прикс Вольф Дитер, Просниг Маркус и Шмидт Бенджамин);

архитектор и гражданка ФРГ Шмидбаур-Фольк Каролин;

российские юрлица, включая Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" и московский Научно-исследовательский институт диагностики;

многие крымские чиновники, в том числе заместитель министра внутренних дел по Республике Крым – начальника полиции Алексея Дмитриева.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошло последнее в 2021 году заседание СНБО, на котором приняли упомянутые санкции.

Также мы сообщали, что Министерство финансов США 20 января ввело санкции против украинских граждан, которые, по мнению американцев, "вредоносно" действуют в пользу России.