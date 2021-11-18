"Страна" опросила депутатов парламента о том, какие шансы у Владимира Зеленского стать президентом во второй раз.

Депутат группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что нужно посмотреть, как Зеленский будет работать до конца срока.

Сергей Шахов. Фото: facebook.com

"У каждого человека есть свои шансы. Народ оценит его работу, народ также будет оценивать работу монобольшинства. Я вижу большие проблемы, государство летит в пропасть. Экономический кризис, ковидный кризис, энергетический кризис. Наживаются опять-таки олигархи. Люди все это видят и делают свои выводы", - заявил Шахов.

Его коллега по парламенту депутат партии "Батькивщина" Антон Яценко отметил, что он не провидица Ванга, поэтому не знает ответ на этот вопрос.

Антон Яценко. Фото: facebook.com

"Наверное, сегодня, он бы выиграл все-таки", - уверен нардеп.

Депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк утверждает,что у президента Зеленского есть все шансы победить во второй раз.

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com

"Смотря на рейтинг и соцопросы, которые были", — сказала Василевская-Смаглюк.

Новоиспеченная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк также считает, что шансы у Зеленского есть.

Елена Шуляк. Фото: facebook.com

А вот депутат партии ОПЗЖ Илья Кива сделал более радикальные прогнозы насчёт второго президентства Владимира Зеленского.

Илья Кива. Фото: Страна

"У него не будет второго срока, а срок будет один - продолжительный, его он проведет его на тюремной параше", — уверен Кива.

Его коллега по парламенту Вадим Новинский заявил, что сейчас шансы у Зеленского серьезные.

Вадим Новинский. Фото: Страна

"Мы видим запросы общественного мнения, что он на первом месте во втором туре побеждает всех кандидатов, но ещё до президентских выборов два с половиной года и что будет - никто знает", - отметил Новинский.

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня.

Дании Гетманцев. Фото: Страна

"Но мне бы очень хотелось, чтобы он пошел на второй срок. Чтобы он завершил все эти реформы, которые мы начали сегодня", — считает Гетманцев.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что спрашивать нужно у народа.

Юлия Тимошенко. Фото: Страна

"Это нужно у нашего умного народа спросить", — сказала Тимошенко.

А вот депутат партии ОПЗЖ Юрий Павленко считает, что шансов у Зеленского стать президентом во второй раз немного.

Юрий Павленко. Фото: facebook.com

"Он же обещал, что на второй срок не пойдёт. Поэтому я надеюсь, президент держит слово и покажет пример ответственного политика, а мы, как украинский народ, выберем нового более эффективного президента", - подытожил Павленко.

Ранее "Страна" писала о том, почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко.

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