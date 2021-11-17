В среду, 17 ноября, Владимира Зеленского заметили среди посетителей киевского паба в компании главы Офиса президента Андрея Ермака и замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

Посетители стали выкладывать в сеть фото президента, который за бокалом пива демократично болел за сборную Украины по футболу.

Это не первый такой "выход в народ" Зеленского после избрания. И такую тактику часто использовал на излете своего президентства еще Петр Порошенко, "случайно" появляясь в ресторанах и супермаркетах.

Разбирались, как отреагировали украинцы на "президента за соседним столиком" и что эта пиар-акция означает.

Пиво, футбол и Ермак

Владимира Зеленского и его спутников заметили в киевском пабе "Pepper's Club" недалеко от станции метро "Арсенальная". В это время шла трансляция матча за выход в плей-офф на чемпионат мира по футболу-2022. Сборная Украины играла против команды Боснии и Герцеговины.

Фотографии с президентом гости заведения стали публиковать в Instagram. "Мой соседний стлик. Болеем вместе за сборную Украины", - опубликовала сторис Лина Дешвар.

Некоторые комментарии были чересчур комплиментарными. Все напоминало стиль поведения порохоботов, которые описывали "случайную" встречу с экс-президентом.

"Кто-то знает почему, увидев президента Украины Зеленского, я ощутила счастье? Чувствуешь: это великий человек. То же я почувствовала, когда Порошенко бросил мне в шапку 15 грн во Львове на Площади Рынок. Это великие, масштабные люди. Возможно, они делают что-то очень вредное для Украины, но это Личности, чья психика может выдержать очень много... Я была в шоке, когда я увидела, как в 0,5 м от меня идет Зеленский с компанией. Я повисла и не могла поверить своим глазам, они сели за нами", - написала певица Молли Куртова.

Но более интересной оказалось соседство Зеленского с киевской активисткой Линой Дешвар. Она тоже запостила сторис о том, что ее столик оказался рядом с президентским.

Правда, из других ее сторис выяснилось, что Лина - давняя Зе-активистка. И случайно оказаться в пабе с президентом не могла. То есть этот поход в народ - чистая постановка.

"С президентом смотрели футбол", - написал еще один посетитель паба.

То есть Зе не только пиво пил, но и позировал для совместных фото с посетителями паба.

После матча Владимир Зеленский на своей странице в Telegram поздравил футболистов с победой.

"Режим "наш пацан" снова включили на полную"

Поход президента в паб на пиво обсуждают в сети.

"Вот для кого это делается? Не понимаю в упор, кого такие показательные походы в народ могут зацепить…" - написала ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"В связи с последними событиями я бы на месте Зеленского из общественных стаканов пиво не пил", - написал телеведущий Макс Назаров.

"Режим "наш пацан" снова включили на полную. Видеообращения, "Вовина тысяча". Теперь вот пивко под футбол. Ну и конечно Ермак рядом. Чтоб по-пацански все", - написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Посмотрел на Инстаграм девушки, которая "случайно" встретила в пабе Зеленского, когда он болел за сборную, и "даже" сделала с ним селфи. Это уже урина не в глаза, а внутривенная инъекция" - написал Олег Карпюк.

А такое прочтение случайной встречи можно посмотреть в Tik Tok "Страны".

Президент на кассе

Это не первый выход президентов в народ. Владимира Зеленского раньше уже фотографировали в супермаркете "Le Silpo" на столичной Бессарабке, когда он покупал продукты. В корзине президента было три бутылки вина.

Зеленский покупает вино в столичном супермаркете. Фото: Константин Левошко

В комментариях тогда пользователи написали, что Зеленский был в сопровождении охранников, которые очень нервничали. Большинство посетителей не узнали Зеленского, поскольку он был в маске. Лишь один человек попросил сделать селфи. Не понятно, зачем президенту было лично приходить в супермаркет за покупками.

До Зеленского в супермаркете уже фотографировался Порошенко.

"Случайное" фото президента и первой леди, которые позировали на фоне батонов с чужими детьми, обнародовал в сети блогер Мирослав Олешко. Он не первый раз фотографировал семью президента в непринужденной обстановке.

Петр Порошенко в супермаркете

На фото рядом не было ни тележек, ни корзинок, поэтому что покупал Порошенко в "Форе" - осталось загадкой.

До этого он стал героем еще одного фото, демонстрирующего простую жизнь украинских президентов. На ней Петр Порошенко в салоне самолета British Airways на глазах других пассажиров укладывает сумку на верхнюю полку.

Петр Порошенко в самолете

Снимок тогда опубликовала сотрудница центра по изучению иностранных языков Екатерина Козориз. Она написала, что фото сделали ее друзья, которые летели из Лондона в Киев. При этом ничего не замечающего Порошенко сфотографировали с довольно близкого расстояния, буквально на расстоянии вытянутой руки.

Еще одно подобное фото в разгар предвыборной президентской кампании опубликовала певица София Федына, которая позже стала депутатом партии Порошенко в Раде.

"Президент остановился выпить капучино на заправке на трассе между Радеховом и Львовом. После третьей попытки кофе таки сделали", - написала тогда Федина в Facebook.

Петр Порошенко с сотрудницами АЗС ведут small-talk, развернувшись к камере

Порошенко на заправке

Иными словами, на фоне падения рейтинга у Зеленского, помимо "Вовиной тысячи", решили хайповать уже на всем, включая "неожиданные" появления в публичных местах.

Правда Порошенко, который использовал эту тактику, она, как мы помним, не помогла.