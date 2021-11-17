Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 17 ноября в киевском баре болели за украинскую сборную, которая вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Главу государства вместе с Ермаком там заметила киевлянка и общественная активистка Лина Дешвар и разместила фото в Instagram-сторис.

На снимках из бара Зеленский с пивом сидит в центре компании мужчин. Там также присутствует Андрей Ермак, охранник, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины", - прокомментировала публикацию автор поста.

Перед тем как опубликовать фото с Зеленским, Дешвар также написала в сторис: "Сижу в пабе и болею за сборную. А тут и президент пришел".

"С утра соцсети заполнило огромное количество фото и видео на классическую тему "простые украинцы фоткают президента, который как простой человек пришел посмотреть футбол (матч сборной Украины и Боснии) за пивом". Хотя, судя по собравшейся компании (скандальный замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр инфраструктуры Кубраков), обсуждать они могли "под пиво" не только футбол, но и распил бюджетных денег на "большой стройке", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что сборная Украины 16 ноября победила в гостях Боснию и сыграет в плей-офф за путевку на Кубок мира 2022 по футболу.

Также мы писали, что вчера Зеленский поздравил работников ТВ с праздником своим снимком у микрофонов закрытых им же каналов 112 и NewsOne.