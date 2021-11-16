Во вторник, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников телевидения и радиовещания с профессиональным праздником и пожелал мужества и мудрости.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Благодарю всех, кто остается верным стандартам профессии, не изменяет ради славы или выгоды достоверность, объективность, полноту и точность, отделяет факты от мыслей и комментариев и сохраняет баланс мыслей и взглядов. Искренне поздравляю вас всех – и тех, кто в кадре, и тех, кто проделывает огромную работу вне его. И тех, кто обеспечивает в Украине надежную связь!

И искренне желаю вам двух вещей. Мужества всегда говорят важную правду или отказаться говорить откровенную ложь. И мудрости, чтобы отличать первое от второго", - написал Зеленский.

Примечательно, если присмотреться, на фото, которым президент проиллюстрировал поздравление, ближе всех к нему находятся микрофоны телеканалов 112 и Newsone, которые Зеленский незаконно закрыл через санкции СНБО.

Напомним, Зеленский уже 9 месяцев не подписывает закон об усилении ответственности за препятствование работе журналистов.

Также сообщалось, что журналисты заблокированных СМИ заявили генсеку Совета Европы об уничтожении свободы слова в Украине.