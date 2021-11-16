Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая предложила при входе в парламент проверять не только ковид-сертификаты, но и справки о психическом здоровье журналистов.

Об этом народня избранница написала на своей странице в Facebook.

"Если у депутатов требуют сертификаты при входе в ВР, то у некоторых "журналистов", пасущихся за сенсацией там же, нужно требовать сертификаты об их психическом здоровье", - написала нардеп.

Богуцкая рассказала, как одна журналистка задала ей необычный вопрос в кулуарах Рады. Она поинтересовалась, не знает ли Богуцкая коллег, которые занимаются сексом в туалете парламента.

Кроме того, Богуцкая напомнила, как во время выступления нардепа Потураева на брифинге в Верховной Раде на него напала блогерша Ирма Крат. Сначала она снимала народного избранника, подойдя к нему очень близко, а потом начала кричать и бить его кулаками и сумкой. После этого девушку лишили журналистской аккредитации.

Напомним, с 15 ноября в здание парламента могут зайти только те, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса или негативный тест на Covid-19.