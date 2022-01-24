Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за возможного обострения ситуации в стране.

Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Гражданам страны, находящимся на территории Украины, посоветовали покинуть страну как можно скорее. Их предупредили, что авиасообщение между государствами может измениться или вовсе прекратиться в короткие сроки.

Газета также пишет, что в Украине находятся около 1400 австралийцев, однако правительство страны пока не подтвердило точное количество австралийцев на украинской территории.

Ранее мы писали, что в понедельник, 24 января, Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США из Украины и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") американских госслужащих из посольства в Киеве. Санкционированный отъезд предусматривает, что дипломаты могут уехать из Украины, если они хотят; их выезд не обязателен.

Позже Британия начала эвакуировать часть сотрудников своего посольства в Киеве на фоне предупреждений о вторжении России в Украину. При этом уточняется, что конкретных угроз британские дипломаты не получали.

Между тем, Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз ожидает пояснений от США после того, как Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину и приказал уехать членам их семей.