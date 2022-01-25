Президент США Джо Байден не имеет ни планов, ни интереса, ни желания отправлять американские войска в Украину.

Об этом на брифинге 25 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - сказала Псаки собравшимся журналистам.

Она добавила, что озвученное накануне администрацией решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран "восточного фланга" НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что буквально за несколько минут до этого Псаки заявила, что позиция официального Киева по поводу отсутствия угрозы эскалации ситуации со стороны России идет вразрез с реальными действиями РФ на границе. То есть в Белом доме продолжают считать, что Путин неминуемо нападет на Украину.

Мы также приводили слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО, а в случае российско-украинской эскалации ни одного хорватского солдата в зоне боевых действий не будет.