Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать боевые части своих военных сил в Украине.

Как сообщает РИА Новости, об этом генсек сказал в интервью телеканалу CNN.

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине », — заверил он. При этом генсек подчеркнул, что НАТО готов обсуждать с Россией вопросы безопасности, в том числе контроль над вооружениями.

Как писала "Страна", в том же интервью Столтенберг сделал еще два важных заявления. По его словам, Североатлантический альянс отправит письменный ответ на предложения Москвы касательно гарантий безопасности на этой неделе параллельно с Соединенными Штатами. Кроме того, он сказал, что альянс готов обсуждать с Российской Федерацией контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности Евросоюза, но не готов идти на компромисс по фундаментальным принципам, которым следует организация.

Также мы сообщали, что Верховная Рада проголосовала за проект постановления об обращении к ООН, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств против требований России дать гарантии невступления Украины в НАТО и против "военного шантажа РФ".