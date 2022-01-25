Вслед за Государственным департаментом США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, когда альянс даст России письменный ответ по поводу гарантий безопасности. Это произойдет уже на текущей неделе.

Как передает РИА Новости, об этом генсек НАТО сказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс отправит письменный ответ на предложения Москвы касательно гарантий безопасности на этой неделе параллельно с Соединенными Штатами.

"Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - сказал он.

Также генсек НАТО заявил, что альянс готов обсуждать с Российской Федерацией контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности Евросоюза, но не готов идти на компромисс по фундаментальным принципам, которым следует организация.

Как рассказывала "Страна", в конце декабря Россия обнародовала свои предложения к США по вопросам стратегической стабильности. Кроме прочего в них Москва предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины и дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу.

После этого прошли контакты США и РФ на разных уровнях, включая уровень глав внешнеполитических ведомств стран. Однако ни к каким результатам обсуждения вопросов гарантий безопасности не привели.