Президент США Джо Байден в понедельник, 24 января, провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами и генсеком НАТО. Они обговорили ситуацию по поводу ситуации на российско-украинской границе и возможных шагах Запада в случае обострения ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В беседе, кроме Байдена, приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Белом доме заявили, что все лидеры подтвердили свою постоянную обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

"Лидеры подчеркнули свое общее стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в различных форматах. Лидеры также обсудили свои совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных последствий и серьезных экономических издержек за такие действия, а также к укреплению безопасности на восточном фланге НАТО", - заявляет Белый дом.

Также участники разговора обязались продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в том числе работать с ЕС, НАТО и ОБСЕ и через них.

"Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение в Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий", - говорится в заявлении пресс-службы британского премьера Бориса Джонсона по итогам разговора, пишет ТАСС.

Напомним, Пентагон повысил готовность войск на территории США и за рубежом на фоне напряженности вокруг Украины.

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