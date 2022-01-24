Мошенники в сети распространяют видеоролик, в котором говорится, что президент США Джо Байден якобы требовал выдать российского бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова в обмен на признание Крыма российским.

Вместе с основателем Telegram американский президент якобы хотел заполучить платформу Дурова, которая два года приносила пользователям по 470 долларов в день.

Специалисты CERT-GIB сообщают, что Павел Дуров стал одним из самых популярных образов, которые использовали мошенники в 2021 году для продвижения своих схем.

Весной 2021 года специалисты CERT-GIB заметили массированную рекламную кампанию в социальных сетях, в которой известные предприниматели, политики или амбассадоры брендов "предлагали" частным вкладчикам участие в сверхдоходных инвестиционных проектах.

Чаще других в фейковых постах фигурировал создатель Telegram Павел Дуров, который якобы "вопреки запретам" создал для россиян блокчейн-платформу "Gram Ton" - "оплот цифрового сопротивления". В своих рекламных постах мошенники нелегально использовали изображения Дурова и три откровенно популистских сюжета мошенничества:

"Альтернатива банкам" - о появлении новой финансовой платформы, позволяющей получать инвесторам невероятные доходы;

"Недра - народу!" — о "нацпроектах" по освоению сверхдоходов от торговли нефтью и газом;

"Финансы для людей" - о допуске к "закрытым" для большинства инвест-инструментам реальных финансовых организаций.

В качестве оформления лендингов и рекламных постов с призывами инвестировать в сомнительные проекты злоумышленники нелегально использовали стилистику популярных новостных ресурсов, таких как "Россия-24", Russia Today или РБК. Естественно, к реальным медиа-компаниям данные страницы не имели никакого отношения.

Ранее "Страна" сообщала, что Павел Дуров обвинил WhatsApp и другие приложения в сотрудничестве со спецслужбами США.

Также мы писали, что вымогатели придумали схему обмана с "письмами счастья" под видом изменения политики WhatsApp.