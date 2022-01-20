Американские спецслужбы могут без объяснения причин следить за любым пользователем мессенджера WhatsApp из любой страны мира.

Такое право им дает юридическая лазейка в виде закона 1986 года "Об автоматических регистраторах телефонных звонков", пишет Forbes.



При этом спецслужбы даже могут не уведомлять компанию Meta, которая является владельцем WhatsApp, о том, кого они преследуют, или отчитываться о том, зачем они это делают. По информации Forbes, такого рода использование закона всплыло в недавно рассекреченных документах.

В ноябре 2021 года подразделение Управления по борьбе с наркотиками в штате Огайо потребовало от Meta установить слежку сразу за семью пользователями WhatsApp. Интернет-корпорация была вынуждена выполнить это требование.

При этом сами отслеживаемые пользователи находились в Китае и Макао. Это означает, что, фактически, любая американская спецслужба может следить за кем угодно из более 2 млрд пользователей WhatsApp.

Согласно другому судебному документу, на который ссылается Forbes, в одном из предыдущих дел Управления по борьбе с наркотиками мишенями стали еще семь пользователей WhatsApp, четверо из них находились на территории Мексики, трое дислоцировались в США.

Важно, что в судебных документах, обнаруженных Forbes, номера людей из Китая и Макао были приведены в обычном, незашифрованном виде. Подобное возможно при использовании особой технологии, называемой "автоматическим регистратором телефонных звонков". Название, как и связанный с данной технологией закон, тоже родом из 1986 года. В то время мессенджеров еще не было, а развитие интернета только-только начиналось.

Однако такая слежка не подразумевает предоставление доступа к сообщениям. Доподлинно неизвестно, есть ли у WhatsApp доступ к личной переписке пользователей, но, по официальным данным, все диалоги защищены сквозным шифрованием, что делает вероятность перехвата сообщений невозможной.

Напомним, осенью 2021 года были опубликованы доказательства, что ФБР получает личные данные WhatsApp и других мессенджеров.

Также мы сообщали, что Павел Дуров обвинил WhatsApp и другие приложения в сотрудничестве со спецслужбами США.