В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция исчезающих сообщений.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 6 декабря, основатель компании Meta (бывшее название Facebook) Марк Цукерберг.

"Сегодня мы внедряем новую опцию исчезающих сообщений в WhatsApp, и вы сможете сделать так, чтобы все новые чаты исчезали по умолчанию через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Не все сообщения должны оставаться навсегда", - написал Цукерберг в соцсети Facebook.

Включение или отключение временных сообщений влияет на новые сообщения. Но сообщения, отправленные или полученные до того, как кто-либо из пользователей включил эту функцию, не будут исчезать.

Каждый участник приватной беседы может включить в ней временные сообщения. Для этого нужно открыть беседу в WhatsApp, коснуться имени контакта и выбрать опцию "временные сообщения". Если появится окно с дополнительной информацией, нужно нажать "продлить" и выбрать время – 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Таким же образом можно эту функцию выключить.

Цукерберг рассказал о новой функции в мессенджере WhatsApp. Источник: Facebook/Марк Цукерберг

В WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что мессенджеры Facebook и Apple - соответственно WhatsApp и iMessage - могут передавать в Федеральное бюро расследований США личные данные пользователей. WhatsApp выдает все контакты, имена и номера людей. Это возможно благодаря тому, что мессенджер от Meta при первой установке синхронизирует список контактов со своими серверами и постоянно обновляет их.

Также мы писали, что на хакерских сайтах появилась информация, что в даркнете продают данные 1,5 млрд пользователей Facebook.