В WhatsApp, где ранее появились видео- и голосовые звонки для пользователей ПК, вводят новую функцию. Теперь в мессенджере по умолчанию будет скрыт онлайн-статус пользователя от тех людей, чей номер не сохранен в телефонной книге.

Об этом сообщает WABetaInfo.

Ранее в WhatsApp по умолчанию все пользователи видели, онлайн (в сети) ли другой пользователь. После обновления приложения видимость статуса будет ограничена для незнакомых людей. WhatsApp не будет показывать время последнего посещения и онлайн-статус незнакомой пользователю другой учетной записи мессенджера, то есть той, с которой пользователь никогда не переписывался.

Отметим, онлайн-статус в мессенджере позволяет другим контактам узнать, когда вы последний раз были в сети или используете ли вы программу на данный момент. Некоторые же пользователи используют эту функцию для мониторинга действий и сбора данных.

Ранее мы писали, что в мессенджере WhatsApp появятся криптовалютные переводы, однако пока воспользоваться новой функцией может ограниченное количество пользователей из США.

Также рассказывали, что в мессенджере WhatsApp появилась новая функция исчезающих сообщений.