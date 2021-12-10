В популярном мессенджере WhatsApp, где недавно появились исчезающие сообщения, запустят новый пилотный проект, который позволит пользователям в Соединенных Штатах делать переводы с помощью криптовалют.

Об этом сообщает The Verge.

Мессенджер для запуска новой опции заключил партнерство с платежным сервисом Novi. По данным сайта, Novi не будет брать комиссию за переводы. Также не будет ограничений на частоту отправки криптовалютных транзакций. Чтобы отправить токен, необходимо лишь нажать на "плюс" и выбрать "оплата".

Пилотная версия WhatsApp Novi будет доступна на английском и испанском языках.

Воспользоваться новой функцией уже может ограниченное количество жителей США. Прогнозируют, что в будущем она станет доступной для пользователей из других стран.

Ранее мы рассказывали, что пользователи WhatsApp теперь подтверждают свою личность с помощью биометрических данных, чтобы связать учетную запись с приложением на персональном компьютере или получить доступ к веб-версии.

Также сообщали, что WhatsApp перестал работать на некоторых айфонах и андроид-смартфонах.