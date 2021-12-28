В мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая пользователям искать ближайшие предприятия, компании и магазины прямо в приложении.

Об этом сообщает Gizchina.

Пару месяцев назад в WhatsApp появился бизнес-каталог, позволяющий находить местные магазины и услуги, присутствующие в приложении, и взаимодействовать с ними напрямую. В рамках пилотного проекта опция стала доступна для некоторых пользователей в Сан-Паулу (Бразилия). Новая возможность поиска близлежащих предприятий - продолжение этого проекта.

"Возможно, WhatsApp сначала запустит функцию бизнес-каталога, а затем внедрит инструмент поиска. И как только у пользователей WhatsApp появится возможность искать товары и услуги, предлагаемые поблизости, размещение для них заказов в мессенджере станет лишь вопросом времени", - говорится в статье.

Информации о дате запуска функции пока нет.

Ранее мы писали,что в WhatsApp ради безопасности пользователей вводят новую функцию, по умолчанию онлайн-статус пользователя будет скрыт от тех людей, чей номер не сохранен в телефонной книге.

Напомним вчера вечером "Страна" сообщала, что произошел сбой в мессенджере Telegram.