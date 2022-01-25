Рада поддержала обращение к миру из-за требования РФ не принимать Украину в НАТО
Сегодня, 25 ноября, на заседании Верховной Рады Украины проголосовали за проект постановления об обращении украинского парламента к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций против требований России дать гарантии не вступления Украины в НАТО и против "военного шантажа РФ".
Свои голоса в поддержку проекта постановления отдали 282 народных депутата. Среди них только 200 нардепов из "Слуги народа".
В целом голосование по фракциям за обращение выглядит так:
- 200 нардепов "Слуг народа",
- 20 нардепов "Евросолидарности",
- 13 нардепов "Батькивщины",
- 15 народных депутатов от фракции "За будущее",
- 12 от "Голоса",
- 14 от "Доверие"
- 8 внефракционных депутатов.
В обращении речь идет о "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины".
"Всего 200 "слуг народа". Что-то там происходит. И уже не первый сбой сегодня", - напоминает телеграм-канал "Политика страны".
Ранее на сегодняшнем заседании Рада провалила уже несколько важных для власти вопросов. В начале - создание Временной следственной комиссии по вопросу деятельности омбудсмена Людмилы Денисовой. За создание ВСК проголосовали только 202 нардепа.
Кроме того, народные избранники не смогли принять календарный план на сессию.