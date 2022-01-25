Рада проголосовала за обращение к ООН. Фото: "Страна"

Сегодня, 25 ноября, на заседании Верховной Рады Украины проголосовали за проект постановления об обращении украинского парламента к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций против требований России дать гарантии не вступления Украины в НАТО и против "военного шантажа РФ".

Свои голоса в поддержку проекта постановления отдали 282 народных депутата. Среди них только 200 нардепов из "Слуги народа".

В целом голосование по фракциям за обращение выглядит так:

  • 200 нардепов "Слуг народа",
  • 20 нардепов "Евросолидарности",
  • 13 нардепов "Батькивщины",
  • 15 народных депутатов от фракции "За будущее",
  • 12 от "Голоса",
  • 14 от "Доверие"
  • 8 внефракционных депутатов.

В обращении речь идет о "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины".

"Всего 200 "слуг народа". Что-то там происходит. И уже не первый сбой сегодня", - напоминает телеграм-канал "Политика страны".

Ранее на сегодняшнем заседании Рада провалила уже несколько важных для власти вопросов. В начале - создание Временной следственной комиссии по вопросу деятельности омбудсмена Людмилы Денисовой. За создание ВСК проголосовали только 202 нардепа.

Кроме того, народные избранники не смогли принять календарный план на сессию.

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