Первое заседание Верховной Рады в этом году началось для власти с провала важного для неё вопроса - создания Временной следственной комиссии по вопросу деятельности омбудсмена Людмилы Денисовой.

За создание ВСК проголосовали лишь 202 нардепа.

Срок работы Денисовой на посту омбудсмена заканчивается в следующем году, в марте 2023 года.

Планировалось создать ВСК, которая расследовала бы ее работу, и в случае неудовлетворительного вывода Денисову могли бы отправить в отставку досрочно.

"Такой, собственно, и был план "слуг народа" и Банковой, которые хотели убрать Денисову (она считается человеком экс-главы МВД Арсена Авакова). То есть, вопрос был для власти важный. Но голосов все равно не хватило. Весьма знаковое начало парламентского года в Украине", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, еще в ноябре прошлого года в Раде зарегистрировали проект постановления относительно увольнения Денисовой и создания ВСК по расследованию возможных фактов нарушения присяги с ее стороны. Автором проекта стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Дырдин.

Также сообщалось, что в начале осени 2021 года Давид Арахамия выступил с критикой Денисовой, которая высказала мнение о том, что закон об олигархах нарушает права человека.