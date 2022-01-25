На заседании во вторник, 25 января, Верховная Рада провалила уже второе голосование. Нардепы не смогли принять новый календарный план на сессию.

Депутаты Рады дали всего 215 голосов за принятие нового календарного плана на сессию.

"Вопрос как бы технический. Но, тем не менее. Что-то там поломалось, похоже, у "слуг", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, началось первое заседание Верховной Рады в этом году с провала важного для власти вопроса - создания Временной следственной комиссии по вопросу деятельности омбудсмена Людмилы Денисовой. За создание ВСК проголосовали лишь 202 нардепа.

Также мы писали о том, что утром во вторник, 25 января, в Киеве под Радой начался митинг ФОПов. Предприниматели призывали нардепов проголосовать за проект закона №5866, который отменяет обязательное введение кассовых аппаратов.

Кроме того, мы сообщали, что во время каникул в Верховной Раде построили новую огромную студию государственного телеканала "Рада", который сейчас превратился в пиар-инструмент президента Владимира Зеленского. Также были капитально отремонтированы туалеты парламента.