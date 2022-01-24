В Раде построили студию гостелеканала. Фото: Страна

Во время каникул в Верховной Раде время даром не теряли. Там построили новую огромную студию государственного телеканала "Рада", который сейчас превратился в пиар-инструмент президента Владимира Зеленского. Также были капитально отремонтированы туалеты парламента.

"С таким крепким тылом депутаты могут смело завтра снова приступить к пленарным заседаниям", - отреагировал на обновление Рады телеграм-канал "Политика Страны".

в Раде построили студию госканалав Раде отремонтировали туалетыв Раде отремонтировали туалетыв Раде отремонтировали туалеты

Напомним, на первой пленарной неделе наступившего года Рада займется игорным бизнесом, экономическим паспортом украинца, посылками за 150 евро и телеканалом "Дом".

Как сообщалось, парламентский телеканал "Рада" в 2022 году увеличил свое финансирование в 7 раз и теперь закупает "Утреннее шоу" по 160 тыс. гривен. Деньги, которыми оплачивают данные услуги, предусмотрены из госбюджета.  

В прошлом году  парламентский телеканал "Рада" заплатил частной компании "Кинокит" 9 млн грн из бюджета за производство новостей и телешоу для своего эфира.

Также мы писали о том, что зарплата директора обновленного канала "Рада" составила 67 тыс. грн.

Ранее "Страна" разбиралась, как и на чьи деньги Владимир Зеленский создает свою медиаимперию под выборы.

 

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