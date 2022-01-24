Во время каникул в Верховной Раде время даром не теряли. Там построили новую огромную студию государственного телеканала "Рада", который сейчас превратился в пиар-инструмент президента Владимира Зеленского. Также были капитально отремонтированы туалеты парламента.

"С таким крепким тылом депутаты могут смело завтра снова приступить к пленарным заседаниям", - отреагировал на обновление Рады телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, на первой пленарной неделе наступившего года Рада займется игорным бизнесом, экономическим паспортом украинца, посылками за 150 евро и телеканалом "Дом".

Как сообщалось, парламентский телеканал "Рада" в 2022 году увеличил свое финансирование в 7 раз и теперь закупает "Утреннее шоу" по 160 тыс. гривен. Деньги, которыми оплачивают данные услуги, предусмотрены из госбюджета.

В прошлом году парламентский телеканал "Рада" заплатил частной компании "Кинокит" 9 млн грн из бюджета за производство новостей и телешоу для своего эфира.

Также мы писали о том, что зарплата директора обновленного канала "Рада" составила 67 тыс. грн.

Ранее "Страна" разбиралась, как и на чьи деньги Владимир Зеленский создает свою медиаимперию под выборы.