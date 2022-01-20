Парламентский телеканал "Рада", который в 2022 году увеличил свое финансирование в 7 раз, закупает "Утреннее шоу" по 160 тыс. гривен. Деньги, которыми оплачивают данные услуги, предусмотрены из госбюджета.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на договор ГП "Парламентский телеканал "Рада" с ООО "Кинокит" о создании по заказу телепередач.

Согласно документу, каждый выпуск программы "Утреннее шоу" стоит 160 300 гривен, в частности:

35 тыс. гривен - услуги креативной группы, среди которых разработка идеи, написание сценария;

38 тыс. гривен - обеспечение режиссуры и услуги редакторской группы;

9 тыс. гривен - обеспечение ведущими и актерами;

53,3 тыс. гривен - организация производства;

25 тыс. гривен - дополнительный студийных персонал.

На текущий период времени всего было сделано 12 выпусков программы, общая стоимость которых в декабре 2021 года составила почти 2 млн гривен.

"Договор между телеканалом и компанией был подписан 28 декабря, а компания по нему предоставляла свои до конца 2021 года. Выходить в эфире купленные программы начали на 2 недели раньше - с 15 декабря, следовательно, их производили авансом", - считают "Украинские Новости".

Между тем, ранее мы писали о том, что парламентский телеканал "Рада" заплатил частной компании "Кинокит" в прошлом году 9 млн грн из бюджета за производство новостей и телешоу для своего эфира.

"Страна" также информировала о том, что зарплата директора обновленного канала "Рада" составила 67 тыс.