Государственный телеканал "Рада", который недавно прикрепил к фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука подпись "внезапно умер", заплатил частной компании "Кинокит" 9 млн грн из бюджета за производство новостей и телешоу для своего эфира в прошлом году.

Об этом говорится в ответе на запрос "Українських Новин".

Договор был подписан лишь 28 декабря. Однако, выходить в эфире купленные программы начали на 2 недели раньше - с 15 декабря.

То есть их производили авансом. Выходит, что один день сотрудничества Рады и "Кинокит" обходится налогоплательщикам более чем в полмиллиона грн.

Ранее мы писали о том, что на перезапущенном государственном телеканале "Рада" фактически действует цензура. В распоряжении "Страны" оказалось фото так называемого black list ("чёрного списка") канала. В нем фамилии политиков и политологов, которых нельзя приглашать в эфир. Гендиректор телеканала Вадим Перенчук в комментарии "Стране" уверяет, что канал предоставляют слово всем политическим силам, однако не все доходят.

Подробнее о том, как и на чьи деньги Владимир Зеленский создаёт свою медиаимперию под выборы, читайте в материале "Большая медиастройка".