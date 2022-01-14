На перезапущенном государственном телеканале "Рада" фактически действует цензура.



В распоряжении "Страны" оказалось фото так называемого black list ("чёрного списка") канала. В нем фамилии политиков и политологов, которых нельзя приглашать в эфир.

"Их не пожизненно забанили, но, скажем так, эти лица в эфир приглашать не рекомендуется. В списке экс-спикер Дмитрий Разумков и все депутаты его межфракционного объединения, кроме Оксаны Дмитриевой. Также в бане экс-глава МВД Арсен Аваков", - рассказал источник на телеканале "РАДА".

Гендиректор телеканала Вадим Перенчук в комментарии "Стране" уверяет, что канал предоставляют слово всем политическим силам, однако не все доходят.



"Не все восприняли перезапуск", - утверждает Вадим Перенчук.

Список нежелательных лиц для приглашения в качестве спикеров на телеканал "Рада"

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Напомним, что государственный телеканал "Рада", который уже прославился рядом скандалов, снова "отличился". На этот раз на телеканале сообщили о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, прикрепив фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которым написали "внезапно умер".

Ранее мы писали, что после переформатирования на телеканале "Рада" оппозиционные фракции отрезали от прямого эфира. Кроме того, "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила протест против смены формата работы телеканала. Оппозиционеры назвали недопустимой пропаганду "побед" власти за деньги налогоплательщиков, которых "слуги" довели до нищеты".

Также "Страна" сообщала, что в эфире государственного телеканала "Рада" телеведущий и работающий на Офис президента политтехнолог Сергей Иванов обвинил нардепа от ОПЗЖ Александра Качного в работе на Кремль. При этом ведущий не привел никаких доказательств своим словам.