Государственный телеканал "Рада", который уже прославился рядом скандалов, сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, прикрепив фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которым написали "внезапно умер".

Об этом стало известно из прямой трансляции, которая ведется на YouTube-канале "Рады".

"Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента, Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призывал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и все друзьям. Вечная память", - говорится в сообщении.

Канал "Рада", видимо, решил немного подколоть своего непосредственного начальника - спикера Руслана Стефанчука. И выстроил кадр оригинальным образом - с надписью "внезапно помер" прямо под фото спикера.

"Впрочем, иногда складывается впечатление, что канал "Рада" так чудит специально в рамках своей промо-кампании. Чтоб хоть кто-то что-то о нем говорил и писал", - комментирует ситуации Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, сегодня мы сообщали о том, что в Италии во вторник, 11 января, умер спикер Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет.