В эфире государственного телеканала "Рада" произошел очередной скандал. Телеведущий Сергей Иванов "наехал" в эфире на депутата от ОПЗЖ Александра Качного, а затем обматерил его в соцсетях.

"Рада" - государственный канал, созданный для освещения деятельности украинского парламента. Но в последнее время он превратился в медийную площадку Офиса президента, которая критикует его политических оппонентов. И весь этот "праздник" происходит на гостелеканале, который существует на деньги налогоплательщиков.

На новый формат "Рада" перешла десять дней назад - с 15 декабря. И за это короткое время канал регулярно попадает в скандалы.

Вспомнили, как в интересах Зеленского сделали ребрендинг канала и что из этого вышло.

Как перезапустили "Раду"

Еще в конце ноября "Страна" писала, что Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ринатом Ахметовым) решил форсировать создание своей медиа-империи. Причем частично за государственный счет.

Среди прочего циркулировали слухи, что в Офисе президента под свои потребности хотят превратить телеканал "Рада" в новостной канал.

Канал "Рада" вместе с газетой "Голос Украины" финансируется из госбюджета - в рамках сметы аппарата Верховной Рады. Согласно своему уставу он должен освещать работу парламента и быть площадкой для мнений всех депутатских фракций.

Позже информация о том, что Зеленский решил переформатировать "Раду" под свои потребности подтвердилась. Перезапуск парламентского телеканала назначили на 15 декабря.

Для этого привлекли журналистов из топовых каналов, пообещав им зарплату выше рыночной.

Часть контента для переформатированного канала решили заказывать у других организаций. В планах было создавать ток-шоу и информационные передачи.

Что касается финансирования, то канал спонсируется из бюджета. На 2022 год выделили 58 млн грн. На самом канале заявляли, что этих денег хватит впритык на зарплаты, спутниковый сигнал, затраты на вещание. Но журналистам, которых приглашали на собеседования, намекали на внебюджетные дотации - то есть, зарплаты "в конвертах".

По информации источников "Страны", к перезапуску канала на правах консультанта привлекли Алексея Семенова - одного из самых известных и профессиональных телевизионных медиаменеджеров в Украине,. Он работал над созданием "112 Украина", NewsOne, "Прямого".

Шеф-редактором пригласили экс-руководителя спецпроектов на "112" канале Наталью Яструбенко, а координатором от Офиса президента стал Кирилл Тимошенко. Также лицами новой "Рады" стали сотрудничающие с Офисом президента блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров.

Иванов - это автор фейка о "взорвавшемся кондиционере" в Луганской ОГА, когда летом 2014 года здание обстрелял украинский военный самолет.

Скандалы новой "Рады". Промо-ролик, зарплаты и конфликт в коллективе

Перезапуск начался со скандального промо-ролика, в котором непрозрачно намекалось на то, что канал будет хвалить власть и ругать оппозицию. Там же среди журналистов появился Владимир Петров.

На следующий день на Facebook-странице "Рады" вышло заявление, что телеканал не покажет в эфире промо-ролик, который появился накануне, поскольку не имеет к нему отношения.

"Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяется в соцсетях и анонимных телеграм-каналах. Мы не несем ответственности за его содержание и смысл. Наши сотрудники не проводили и не утверждали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала.

Парламентский телеканал "Рада" есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил. Мы - независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работает благодаря и в интересах граждан Украины", - говорилось в сообщении.

При этом такое заявление выглядело странно, поскольку в ролике снялись реальные журналисты телеканала, а также близкий к Офису президента Петров.

Директор канала Рада Вадим Перенчук пояснил ситуацию "Стране" так. Промо-ролик - рабочий вариант, который с ним никто не согласовывал.

"В заявлении речь идет о промо-ролике, который появлялся вчера. Мы вышли на рынок и заказали контент, у нас есть организация, с которой мы сотрудничаем, у нее есть сотрудники: токсичные или нетоксичные, кто как воспринимает. По ролику: это был рабочий вариант, который я не видел и не утверждал. В нем ведущие этой частной компании, которая будет делать для нас контент, но в эфире канала "Рада" такого никогда не будет", - заявил Перенчук "Стране".

Журналисты канала в комментарии "Стране" рассказали, что снялись в раскадровках. Им объяснили общую идею, но финальный закадровый текст никто не согласовывал. Многие возмутились, поскольку из ролика следовало, что они "будут облизывать Зеленского" и "мочить оппозицию". В итоге начальство решило сделать вид, что не имеет отношения к ролику.

Кроме того, на телеканале нам рассказали, что нарастает конфликты между старым и новым коллективом, привлеченным под ребрендинг. Вопросы вызывает и трудоустройство ведущих. Их привлекали с других каналов, пообещав зарплату на 20% выше рыночной. При этом почти никто из сотрудников не оформлен официально.

Подробнее об этом читайте в материале "Страны".

Обматерил гостя, сравнил Меркель со свиньей. Скандалы с ведущими

За полторы недели с момента ребрендинга разгорелось уже несколько скандалов с ведущими. Вскоре после запуска был формально отстранен политтехнолог Владимир Петров, который снялся в промо-ролике. То есть был одним из лиц канала.

По информации источников "Страны", сотрудничающего с Офисом президента Петрова отстранили от ведения программ из-за его оценочных суждений.

Например, после сюжета о татуировках у свиньи, он сказал, что-то в духе "а сейчас о настоящем свинстве" и начал говорить о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель. После этого к телеканалу "Рада" обратилось немецкое посольство с требованием объясниться.

Также ведущему вспомнили ксенофобские высказывания по Гогилашвили в стиле "он грузин".

Владимир Петров во время скандального выпуска своей авторской программы

Работающий с Петровым телеведущий Сергей Иванов заявил, что в случае отстранения от эфира Петрова он также прекратит работу с телеканалом. Однако так и не прекратил. Как собственно и Петров, который снова возник в эфире Рады - но уже в качестве якобы приглашенного "гостя", который по сути ведет эфиры как телеведущий и задает вопросы другим гостям.

Еще один скандал спровоцировал Иванов. В эфире телеканала он обвинил нардепа от ОПЗЖ Александра Качного в работе на Кремль.

"Вам же нравится Путин? Вам же нравится Россия? Вы защищаете российские интересы в Украине?" - задал он вопросы Качному.

Тот ответил, что он родом из Украины и живет здесь всю жизнь. После чего задал встречный вопрос. "Вы недавно сюда приехали?", - обратился депутат к Иванову. Тот ответил, что приехал "потому что такие как нардеп сдали Украину".

Далее Александр Качный задал вопрос "из какого кабинета вы вышли перед эфиром?", очевидно подразумевая, что тот сотрудничает с властью. Иванов на это заявил, что вышел из гримерки, а с Качным не о чем говорить, поэтому он завершает эфир.

В ходе беседы нардеп также упомянул, что он психиатр по образованию, на что телеведущий сказал, "я не уверен, я думаю, что вы, скорее, пациент".

После эфира журналист парламентского телеканала обматерил депутата у себя в Telegram-канале.

"...Это был очень напряженный эфир. Мне было сложно "вафлить" это существо, не используя те слова, на которые он заслуживает. Если он захочет прийти на "Исландию" (еще одно шоу, на котором Иванов является ведущим - Ред.), то, я считаю, что разговор с ним будет начинаться с тех слов, на которые он заслуживает - типа "ну что ты, п@д@р@c, а?" - записал видео комментарий телеведущий.

Качный же рассказал "Стране" свою версию. По словам депутата, первая половина передачи с Ивановым проходила более-менее конструктивно. Но потом ведущий начал переходить на личности.

"Он обвинил меня в работе на Кремль, в том, что мы "молились на Януковича". Я его сразу поймал на этих фрейдовских движениях. Я смотрел передачу "Черная пятница" на канале "Исландия", где Иванов говорил, что делал минет (Иванов заявлял, что делал минет нардепу Вадиму Столару за то, что тот ему "сдавал коррупционеров" - Ред.). А когда он сказал мне про "молиться", я говорю: вы об этом подумали? Так это у вас по Фрейду. Встал на колени и "помолился". Он очень легко ведется на эти вещи. Не такой он сильный пиарщик, да и ведущий слабенький. Он понял свой проигрыш, сразу вошел в стрессовое состояние", – отмечает Качный.

Александр Качный после заявил "Стране", что на телеканал Офис президента позвал черных пиарщиков, чтобы заниматься пропагандой великих побед "Слуг народа" и унижать представителей других политических партий.

Политическая цензура и явление Порошенко

На следующий день после переформатирования канала в "Оппозиционной платформе" заявили, что другие фракции отрезали от прямого эфира.

"Прямые эфиры для депутатов делали невозможной политическую цензуру. Но сегодня, после так называемого "обновления", ситуация изменилась. Оппозиционные фракции были отрезаны от прямого эфира. Вместо парламентского телеканала, "Рада" превратилась в рупор пропаганды Зе-команды", - заявили в ОПЗЖ и потребовали обеспечить право всех фракций на проведение брифингов народных депутатов в прямом эфире без купюр и политической цензуры.

"В противном случае, мы поставим вопрос о прекращении государственного финансирования редакции и создании альтернативного парламентского вещания", - говорилось в заявлении политсилы.

Возмутился сменой формата и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который устроил скандал в прямом эфире "Рады". Он проходил мимо студии, построенной прямо в здании Верховной Рады, где в это время говорил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Порошенко подошел, встал перед камерами и поинтересовался "на чьи деньги банкет".

"Если бы они тратили свои личные деньги на изготовление любого контента - это их право, если они не нарушают закон. Если это делают за счет средств госбюджета - это преступление", - заявил Порошенко.

"Аристратриг Михаил" и запоздавший Голодомор. Ляпы и ошибки

Не обошлось и без ляпов на обновленном канале. 16 декабря там ошибочно указали, что в этот день парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом шла речь в бегущей строке.

На самом деле, Верховная Рада признала Голодомор геноцидом в 2006 году, а в 2021-м призвала Бундестаг поддержать это решение.

Скриншот "Украинские новости"

Также в подписи к трансляции, во время которой в первом чтении приняли закон об антисемитизме, говорилось, что норму приняли уже во втором чтении, то есть в целом.

Для профильного телеканала, который освещает деятельность парламента, это тяжелый ляп.

Скриншот "Украинские новости"

18 декабря журналистка телеканала, которая вела репортаж из храма Архистратига Михаила в Киеве с нескольких попыток не смогла произнести название этой церкви. Ее начали поправлять возмущенные прихожане, но корреспондентка так и не смогла правильно выговорить слово "архистратига".