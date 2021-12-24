Народный депутат от "ОПЗЖ" Александр Качный прокомментировал "Стране" вчерашний скандал с ведущим Сергеем Ивановым в прямом эфире телеканала "Рада".

По мнению Качного, после переформатирования канал "Рада" превратился в "помойку".

"Все-таки это государственный телеканал, в уставе которого прописано освещение деятельности всех депутатов Верховной Рады – и монобольшинства, и оппозиции. Но, к сожалению, сегодня на этот канал пригласили черных пиарщиков, чтобы заниматься пропагандой великих побед "Слуг народа", а представителей и идеологию других политических партий, которые находятся в оппозиции, унижать. Вообще, это ведь площадка Рады – депутатского канала, – а эту площадку уже превратили в очередную помойку", – считает Александр Качный.

По словам депутата, первая половина передачи с Ивановым проходила более-менее конструктивно. Но потом ведущий начал переходить на личности.

"Он обвинил меня в работе на Кремль, в том, что мы «молились на Януковича». Я его сразу поймал на этих фрейдовских движениях. Я смотрел передачу "Черная пятница" на канале "Исландия", где Иванов говорил, что делал минет (Иванов заявлял, что делал минет нардепу Вадиму Столару за то, что тот ему "сдавал коррупционеров" - Ред.). А когда он сказал мне про «молиться», я говорю: вы об этом подумали? Так это у вас по Фрейду. Встал на колени и "помолился". Он очень легко ведется на эти вещи. Не такой он сильный пиарщик, да и ведущий слабенький. Он понял свой проигрыш, сразу вошел в стрессовое состояние", – отмечает Качный.

Нардеп отмечает, что эфир усилиями ведущего канала "Рада" превратился в "пошлость и гадость".

"Иванов – пошлый, грубый, низкий журналист. Люди, которые занимаются черным пиаром, матерятся и говорят гадости в прямом эфире в прайм-тайме, не могут работать на госканале и нести тот же стиль поведения. Вот это уровень ведущего и госканала "Рада". Это очень нехорошо. Я решил зрителям показать этот уровень. Правда, для этого мне самому пришлось опуститься на ступеньку ниже. Ну, а что делать", – сказал Качный.

Напомним, что 21 декабря в эфире телеканала "Рада" на YouTube произошли массовые сбои трансляции. В связи с неполадками эфир с Ивановым резко переключили на выпуск новостей.

Кроме того, на госканале часто происходят разного рода перипетии. Мы сообщали о том, что "Рада", еще не успев толком перезапуститься, попадает в один скандал за другим. "Страна" проанализировала первые дни работы обновленного госканала "Рада" и разобралась, о чем говорит серия скандалов на старте "нового старого медиа" и удастся ли власти сделать "Раду" рупором президента Владимира Зеленского.

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