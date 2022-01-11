В Италии умер глава Европарламента Давид Сассоли

В Италии во вторник, 11 января, умер спикер Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет.

Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло.

"Давид Сассоли скончался в 01:15 (02:15 по Киеву - Ред.) 11 января", - написал он в Twitter.

По информации Куилло, Сассоли умер в Авиано в Италии, где был госпитализирован еще 26 декабря. Причина смерти – осложнения, возникшие после нарушения работы иммунной системы.

Давид Сассоли был избран на пост спикера Европарламента в 2019 году. До этого он был его депутатом, а ранее – тележурналистом. Родился 30 мая 1956 года в итальянской Флоренции.

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