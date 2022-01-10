Во время своего комедийного тура в Соединенных Штатах Америки умер известный комик и актер Боб Сагет, который был рассказчиком в сериале "Как я встретил вашу маму". Ему было 65 лет.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 10 января.

65-летник комик был найден мертвым в воскресенье в номере отеля Ritz-Carlton в Орландо, Флорида, где он был в рамках комедийного тура. Как сказано в заявлении шерифа, детективы не обнаружили признаков насильственной смерти или употребления наркотиков. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

"Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как сильно он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех слоев общества смехом", - сказано в заявлении семьи умершего.

Как актер Боб Сагет наиболее известен по роли отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом". В конце 90-х вышел его первый полнометражный фильм "Грязная работа". Сагет выступил рассказчиком в сериале "Как я встретил вашу маму".

Напомним, умер автор "Песенки крокодила Гены" поэт Александр Тимофеевский.

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