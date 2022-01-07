В пятницу, 7 января, умер советский и российский поэт, сценарист Александр Тимофеевский, который написал текст "Песенки крокодила Гены". Мужчине было восемьдесят восемь лет.

Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков на своей странице в Facebook.

"В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен...Он не мог без работы и без общения. Звонил даже из больницы с комментарием: "Я просто хочу напомнить, что я ещё есть...", - написал он.

Причины смерти поэта пока не раскрываются. Сам Тимофеевский в декабре прошедшего года рассказал в соцсетях, что лежит в больнице.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве, которую покидал во время войны. Закончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии и работал редактором на киностудии "Таджикфильм", затем реактором "Созмультфильма" и "Мульттелефильм".

Напомним, в России умер бывший шеф-повар Путина и Ельцина.

Также сообщалось, что умерла режиссер детских мультфильмов "Лунтик", "Смешарики" и "Барбоскин".