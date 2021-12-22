Создатель препарата для красоты ботокс Алан Скотт умер 16 декабря в возрасте 89 лет в больнице в Калифорнии.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на его дочь Элисон Фергюсон.

По словам дочери, причиной смерти стали осложнения от сепсиса.

Ботулинический токсин вывели в годы Второй мировой войны как боевое оружие, которое вызывает паралич мышц и смерть, но ученые быстро пришли к выводу, что он не годится для этих целей.

Затем Скотт разработал на основе токсина препарат "ботокс" для лечения косоглазия.

После этого он открыл в препарате возможности для разглаживания морщин. Пациенты, которым прописывали ботокс, стали замечать, что препарат не только помогает от офтальмологических заболеваний, но и разглаживает морщины вокруг глаз.

Сейчас ботокс активно используется косметологами в качестве средства против мимических морщин. Препарат вводится тонкой иглой, воздействуя на мышцы лица, расслабляя их. В результате имеющие мимические морщинки визуально разглаживаются, а новые во время действия препарата не образуются.

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