Российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Малюков, известный по сериалам "Диверсант" и "Грозовые ворота", умер от COVID-19 в возрасте 73 лет.

Об этом сообщает его двоюродная сестра, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук на своей странице в Facebook в воскресенье, 19 декабря.

Бондарчук рассказала, что режиссер ушел из жизни от последствий коронавирусной инфекции. По ее словам, в последние годы Малюков тяжело болел.

"Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, - родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, - сибирская писательница Анна Герман. Мы росли вместе, Андрюша стал знаменитым режиссером", - рассказала она и добавила, что лучшей памятью о Малюкове будут просмотры его фильмов.

Дебютный фильм режиссера "В зоне особого внимания" был отмечен Серебряной медалью имени А. Довженко и премией имени братьев Васильевых в 1980 году.

В 1981 году Андрей Малюков снял один из первых советских фильмов-катастроф – "34-й скорый".

Также Малюков известен по сериалам "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Грозовые ворота", "Побег".

Умер российский режиссер Андрей Малюков. Источник: Facebook/Наталья Бондарчук

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