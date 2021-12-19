Умер режиссер фильмов "Диверсант" и "В зоне особого внимания" Андрей Малюков
Российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Малюков, известный по сериалам "Диверсант" и "Грозовые ворота", умер от COVID-19 в возрасте 73 лет.
Об этом сообщает его двоюродная сестра, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук на своей странице в Facebook в воскресенье, 19 декабря.
Бондарчук рассказала, что режиссер ушел из жизни от последствий коронавирусной инфекции. По ее словам, в последние годы Малюков тяжело болел.
"Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, - родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, - сибирская писательница Анна Герман. Мы росли вместе, Андрюша стал знаменитым режиссером", - рассказала она и добавила, что лучшей памятью о Малюкове будут просмотры его фильмов.
Дебютный фильм режиссера "В зоне особого внимания" был отмечен Серебряной медалью имени А. Довженко и премией имени братьев Васильевых в 1980 году.
В 1981 году Андрей Малюков снял один из первых советских фильмов-катастроф – "34-й скорый".
Также Малюков известен по сериалам "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Грозовые ворота", "Побег".
Умер российский режиссер Андрей Малюков. Источник: Facebook/Наталья Бондарчук
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