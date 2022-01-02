В России в возрасте 49 лет умерла режиссер мультфильмов Галина Воропай. Об этом сообщили в официальной группе кафедры режиссуры мультимедиа и анимации ее университета в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что Воропай скончалась в ночь на 30 декабря. "Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!" — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 года в Ленинграде. Была режиссером мультисериалов "Лунтик" и "Барбоскины", также работала над новым сезоном "Смешариков". Также она работала в команде, которая создавала мультфильмы "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Иван Царевич и Серый Волк – 2", "Три богатыря – ход конем", "Иван Царевич и Серый Волк – 3", а также "Лунтик и его друзья".

Напомним, в последний день минувшего года в Лос-Анджелесе умерла известная американская актриса и обладательница шести премий "Эмми", телевизионная звезда Бетти Уайт. Она была одной из старейших звезд Голливуда и совсем немного не дожила до юбилея: 17 января артистке могло исполниться сто лет.

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