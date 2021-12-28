В парижском госпитале умер один из двух братьев-близнецов Богданофф, Гришка. Ему было 72 года. По некоторым данным, причиной смерти мужчины стали последствия COVID-19.

Об этом сообщает France 24.

Настоящие имена братьев - Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Они родились в 1949 году в семье русского художника Юрия Богданова, которого во время Второй мировой войны пригнали на принудительные работы в Германию. Матерью близнецов была австрийская аристократка Мария Коловрат-Краковская.

Известность близнецам принесла работа на французском телевидении. В конце 1970-х - 1980-х годах они вели несколько научно-популярных передач, включая "Время X", "Четвертое измерение" и "2002: Одиссея будущего". Многие их утверждения подвергались критике со стороны ученых как псевдонаучные. Такое же мнение доминировало и по поводу их научно-популярных книг, создав им репутацию лжеученых.

В конце 1990-х у братьев начали замечать жутковатые изменения во внешности. Близнецов подозревали в злоупотреблении пластическими операциями, однако сами они это отрицали. Также существует версия, что у них может быть акромегалия - заболевание, вызывающее увеличение кистей и черепа.

Близнецы до странных изменений во внешности

В те же 1990-е братья защитили докторские диссертации. Однако в 2010-м Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции признал, что в работах Игоря и Гришки нет ничего ценного для науки.

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