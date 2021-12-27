Канадский режиссер Жан-Марк Валле, который является обладателем премии "Эмми" и премии Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал "Большая маленькая ложь", скончался 26 декабря в своем загородном доме в окрестностях Квебека. Ему было 58 лет. Причина смерти не уточняется.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его представителя Бамбла Уорда.

Валле был номинирован на "Оскар" за фильм "Далласский клуб покупателей". В общей сложности режиссер снял 16 фильмов, среди которых "Дикая", "Молодая Виктория", "Кафе де Флор", "Острые предметы" и другие.

В последнее время Валле работал над проектом, посвящённом Джону Леннону и его возлюбленной Йоко Оно. За сценарий отвечал Энтони МакКартен ("Вселенная Стивена Хоккинга", "Тёмные времена").

Жан-Марк Валле на премьере фильма "Кафе де Флор"

Напомним, недавно умер режиссер фильмов "Мы из будущего" и "Грозовые ворота" Андрей Малюков.

Также мы писали о том, что в середине декабря умер режиссер Сергей Соловьев, создавший "Ассу" и "Сто дней после детства".

Кроме того, сообщалось, что от последствий коронавируса умер режиссер фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.