В Москве в возрасте 77 лет умер режиссер Сергей Соловьев. Он был режиссером культового фильма "Асса" и многих других.

Об этом сообщает издание "Известия" в понедельник, 13 декабря.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве режиссера на студии "Мосфильм".

Его фильмография насчитывает десятки картин, среди которых "Сто дней после детства", "Чёрная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви".

Трилогия "Асса", снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве, 6 декабря, умер российский композитор и аранжировщик, саунд-продюсер телекомпании "НТВ" и музыкант многих групп, в том числе "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров. Ему был пятьдесят один год. По информации в СМИ, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Также мы писали, что в больнице на Таганке, 5 декабря, умер продюсер и основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн. По предварительным данным, у основателя "Кинотавра" был диагностирован инфаркт миокарда. Врачи прооперировали его, установив стент. Кроме того, из-за обширного ишемического инсульта у кинопродюсера был сильно поражен мозг.