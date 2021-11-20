В возрасте 90 лет скончался сооснователь сети ресторанов быстрого обслуживания Subway Питер Бак.

Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает в Twitter издание Forbes.

Причина смерти предпринимателя не называется.

Forbes оценивает состояние Питера Бака в 1,7 млрд долларов.

В 1965 году Бак дал в долг тысячу долларов на запуск киоска с сэндвичами сыну своего друга Фреду Де Люка. Баку тогда было 34 года, он работал физиком-ядерщиком. Де Люка на тот момент исполнилось 17 лет.

Первое заведение носило имя Бака и называлось Pete’s Super Submarines. Позднее ресторан был переименован в Subway и превратился в сеть быстрого питания.

Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу стандартным сетям ресторанов быстрого обслуживания, что отражается в слогане компании "Ешь све́жее!". Самое известное блюдо сети - субмарина-сэндвичи (сабы).

К 2021 году количество открытых заведений сети выросло до 44 с лишним тысяч. Это гораздо больше, чем у сети McDonalds, которая владеет "всего" около 38 тысячами заведений.

В 2020 году выручка ресторанов Subway составила 689 млн долларов.

Умер сооснователь сети быстрого питания Питер Бак. Источник: Twitter/Forbes

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