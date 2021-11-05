Вечером 4 ноября в Киеве умер режиссер, руководитель столичного академического драматического театра на Подоле Виталий Малахов. Перед смертью он неделю находился в тяжелом состоянии в реанимации больницы "Феофани". Ему было 67 лет.

О смерти отца сообщила в Фейсбуке дочь Малахова, актриса театра и телеведущая Дарья Малахова.

"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, родной мой", - написала Малахова.

Ранее, 29 октября, Малахова рассказала, что отца госпитализировали в "Феофанию". По ее словам, ждать скорую помощь пришлось около пяти часов.

"В течение двух дней мы были между небом и землей. Никогда еще мне не было так страшно и плохо. О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", – писала Дарья.

С того времени режиссер находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Судя по всему, близкие надеялись, что он поправится, но чуда не произошло.

Малахов родился во Львове и получил образование в Киевском государственном театральном институте им. Ивана Карпенко-Карого на факультете режиссуры драмы. Он стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2008) и получил звание народного артиста Украины (в том же году). Театром на Подоле Малахов руководил с 1987 года.

В октябре "Страна" сообщала о смерти актера, сыгравшего злодея Мориарти в советских фильмах о Шерлоке Холмсе.

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